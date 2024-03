Lübeck. Günter Grass sorgt nicht nur als Wort- und Bildkünstler für Furore. Auch für den Tanz hat er eine große Leidenschaft entwickelt - nicht nur auf dem Parkett, sondern auch in seinen Werken.

Günter Grass war nicht nur ein großartiger Wort- und Bildkünstler, sondern seit seiner Jugend auch ein leidenschaftlicher Tänzer. Dieses Talent beleuchtet eine Ausstellung mit dem Titel „Grass Tanzbar“, die von Donnerstag an im Lübecker Günter Grass-Haus zu sehen ist. Die Schau zeigt unter anderem Bilder und Plastiken von Tanzpaaren, die Günter Grass geschaffen hat, sowie Manuskripte seiner Texte zum Thema. Darüber hinaus erfahren die Besucher auch, wie und wann Günter Grass das Tanzen gelernt hat, welchen Einfluss das Ballett auf sein Werk hatte und was der Autor über die Loveparade in Berlin geschrieben hat. Die Ausstellung ist bis zum 5. Januar 2025 zu sehen.

Zur Eröffnung der Ausstellung am Mittwochabend wird das Künstlerkollektiv „Spielkinder“ mit Charly Hübner und seiner Frau Lina Beckmann erwartet, außerdem der Kult-DJ und Gründer der Loveparade Dr. Motte, teilte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck mit. Diese Facette - Grass beim Tanz - habe sie noch nie gesehen, sagte Lübecks Kultursenatorin Monika Frank am Dienstag.

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist eine Bar auf einer Drehbühne. Hier können die Besucher Platz nehmen, bei einem Getränk mit anderen Besuchern plaudern und sich von einer Themenecke zur nächsten drehen lasen. Mit verschiedenen medialen Präsentationen wie Videoinstallationen und Soundduschen werden auf unterhaltsame Art die verschiedenen Facetten des Tanzes beleuchtet, auf zwei Monitoren ist Grass selbst beim Tanzen zu sehen, und eine Filmcollage des Hamburger Künstlers Mikhele Apitzsch zeigt die politische Dimension des Tanzens.

