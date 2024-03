Hamburg (dpa/lno). Eine schwarze Frau ist in Hamburg-Barmbek von einem Radfahrer beleidigt und bespuckt worden. Die Polizei geht von einem rassistischen Motiv aus, wie sie am Dienstag in Hamburg mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 32-Jährige am Dienstag vor einer Woche auf dem Weg zur Arbeit, als der etwa 50 Jahre alte Mann ihr auf dem Gehweg entgegenkam. Dabei habe er sie unvermittelt angespuckt und sie mutmaßlich rassistisch beleidigt. Wenig später habe er der Frau zudem aus der Ferne eine beleidigende Geste gezeigt. Die Polizei sucht nun nach Menschen, die den Vorfall beobachtet haben. Dabei hofft sie vor allem auf die Rückmeldung einer Frau, die hinter dem Täter gefahren war und der 32-Jährigen geholfen hat.

