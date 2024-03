Lehmkuhlen (dpa/lno). Ein Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Lehmkuhlen gestorben. Er wurde von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst.

Ein 82 Jahre alter Radfahrer ist von einem Geländewagen in Lehmkuhlen (Kreis Plön) erfasst worden und gestorben. Das teilte die Polizeidirektion Kiel am Dienstag mit. Am Montagabend war der 82-Jährige demnach auf der Landesstraße 211 in Höhe Schloss Bredeneek von dem Auto angefahren worden. Der 68 Jahre alte Autofahrer sei über die Landesstraße in Richtung Preetz gefahren und habe nach rechts zum Schloss Bredeneek abbiegen wollen, hieß es. Da er an der Abfahrt vorbeigefahren sei, habe er den Rückwärtsgang eingelegt, um die etwa 15 Meter bis zur Abfahrt zurückzulegen. Laut Polizei kreuzte in diesem Moment der Radfahrer die Straße und wurde von dem Geländewagen erfasst. Er erlitt schwere Verletzungen und starb im Verlauf der Nacht in einem Krankenhaus.

