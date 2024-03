Kiel (dpa/lno). Mit einem Messer soll ein Duo in Kiel zwei Opfer um ihre Drohne und Geld gebracht haben. Gegen sie wird nun auch wegen weiterer Delikte ermittelt.

Nach einem schweren Raub in Kiel hat das Amtsgericht am Sonntagabend Haftbefehle gegen zwei 21 und 26 Jahre alte Männer erlassen. Das Duo soll am Samstagabend im Stadtteil Gaarden zwei 17 und 18 Jahre alte Opfer mit einem Messer bedroht haben, als diese gerade eine Drohne fliegen ließen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Die beiden Tatverdächtigen sollen letztlich Geld, ein Smartphone und die Drohne inklusive Zubehör geraubt haben und damit geflüchtet sein.

Die beiden Opfer verständigten nach dem Raub die Polizei. Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen später in einem Hinterhof fest. Sie kamen in eine Justizvollzugsanstalt. Das Duo steht im Verdacht, auch mehrere Wohnungseinbrüche aus der vergangenen Woche in Wisch, Probsteierhagen und Stein im Kreis Plön begangen zu haben. Dabei wurden unter anderem Fahrzeuge gestohlen. Die Ermittler prüfen nun, ob der 26-Jährige und der 21-Jährige für weitere Taten infrage kommen.

