Hamburg/Kiel (dpa/lno). Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wird am Dienstag heiter und trocken. Mit Blick auf die kommenden Tage wird es allerdings etwas durchwachsener.

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein können sich auf milde Temperaturen freuen. Am Dienstag wird es heiter und trocken mit stellenweise leichter Wolkenbildung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Tagsüber pendeln sich die Temperaturen bei milden 10 bis 15 Grad ein, in der Nacht sinken die Temperaturen auf 3 bis 7 Grad.

Der Mittwoch startet laut DWD zunächst freundlich. Ab der zweiten Tageshälfte ziehen allerdings dichtere Wolken auf und es regnet leicht. Die Temperaturen bleiben aber weiterhin mild: auf den Inseln um die 10 Grad, an der See um die 14 Grad und in Hamburg um die 18 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es stark bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 7 Grad.

© dpa-infocom, dpa:240326-99-466987/2 (dpa)