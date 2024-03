Hamburg (dpa/lno). Bereits vor Ostern starten die Schiffe der Alster-Touristik in die neue Saison. Ein traditionsreicher Dampfer kehrt voraussichtlich elektrisch zurück.

Die Alster-Touristik GmbH (ATG) ist am Montag in die Sommersaison gestartet und hat Änderungen am Fahrtenangebot präsentiert. Die Alsterkreuzfahrt wird nun stündlich angeboten, wie die ATG mitteilte. Damit habe man das vorherige Fahrtenangebot verdoppelt. Laut eigenen Angaben plant die ATG, ihre Alsterschiffe schrittweise mit einem Elektroantrieb auszustatten. Der in den 1950er-Jahren erbaute Dampfer „Eilbek“ werde derzeit umgebaut und solle bereits diese Saison aufs Wasser zurückkehren. Zwei Schiffe mit elektrischem Antrieb befänden sich bereits im Einsatz. Die Tickets werden den Angaben nach ab dieser Saison um durchschnittlich 1,50 Euro teuer. Als Grund nennt die ATG gestiegene Energiepreise.

