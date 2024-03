Bargteheide (dpa/lno). Ein 33-jähriger Fahrer hat sich mit einem Transporter in Bargteheide (Kreis Stormarn) mehrfach überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der alkoholisierte Mann ist am Sonntagmorgen nach derzeitigem Kenntnisstand mit erhöhter Geschwindigkeit über einen Kreisel gefahren und hat daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Der 33-Jährige wurde von den Einsatzkräften aus seinem Transporter befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ darüber berichtet.

Ein 33-jähriger Fahrer hat sich mit einem Transporter in Bargteheide (Kreis Stormarn) mehrfach überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der alkoholisierte Mann ist am Sonntagmorgen nach derzeitigem Kenntnisstand mit erhöhter Geschwindigkeit über einen Kreisel gefahren und hat daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Der 33-Jährige wurde von den Einsatzkräften aus seinem Transporter befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:240324-99-449154/3 (dpa)