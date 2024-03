Bornhöved (dpa/lno). Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der B430 bei Bornhöved (Kreis Segeberg) ist ein Mann tödlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 73-Jährigen am Samstagabend in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des anderen Wagens wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der B430 bei Bornhöved (Kreis Segeberg) ist ein Mann tödlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 73-Jährigen am Samstagabend in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des anderen Wagens wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240324-99-447449/2 (dpa)