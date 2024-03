Wetzlar (dpa/lno). Mit 27:25 setzt sich der HSV Hamburg bei der HSG Wetzlar durch und feiert wichtige Punkte. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt jetzt sieben Zähler. Tissier trifft sechsmal.

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den dritten Sieg in Serie geholt. Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen setzte sich am Samstag mit 27:25 (10:12) bei der HSG Wetzlar durch. Mit 20:28 Punkten kletterte der HSVH auf Platz elf und baute den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf sieben Zähler aus. Bester Hamburger Werfer war vor den 4076 Zuschauern Leif Tissier mit sechs Treffern.

Die Hamburger kamen nur sehr schwer in die Partie. „Wetzlar steht kompakt und gut hinten drin“, sagte HSVH-Spielmacher Tissier in der Pause beim Streamingdienst Dyn. Der 24-Jährige beklagte in den eigenen Reihen eine zu geringe Angriffseffektivität und zu viele technische Fehler. Das Spiel der Gäste blieb aber zunächst weiter fehlerbehaftet. So scheiterte Casper Mortensen mit allen drei Siebenmeterwürfen an HSG-Torwart Till Klimpke.

In der 37. Minute wehrte Hamburgs Schlussmann Johannes Bitter dann einen Tempogegenstoß der Mittelhessen ab. Kurz darauf brachte Mortensen die Hanseaten trotz einer doppelten Unterzahl mit seinem Treffer zum 15:14 erstmals seit dem 1:0 wieder in Führung. Zoran Ilic stellte mit einem Treffer in das leere Wetzlarer Tor auf 21:19 (52.). Diesen Vorsprung gaben die Hamburger bis zum Abpfiff nicht mehr aus der Hand und bejubelten den vierten Auswärtserfolg der Saison.

