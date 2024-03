Achtrup (dpa/lno). Zwei Kälber sind bei einem Feuer auf einem Bauernhof im Kreis Nordfriesland ums Leben gekommen. Auf dem Gelände in Achtrup geriet am Freitag eine Lagerhalle in Brand, in der sich neben den Tieren auch Heuballen und ein Traktor befanden, wie ein Sprecher der Leitstelle Nord in der Nacht auf Samstag sagte. Wie viele Tiere genau in der Halle waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten, dass die Flammen auf einen angrenzenden Kuhstall übergriffen. Die Lagerhalle brannte vollständig aus. Es entstand ein Schaden von etwa 300.000 Euro. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240323-99-439091/2 (dpa)