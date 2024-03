Lübeck (dpa/lno). In der Nacht von Montag auf Dienstag müssen Autofahrer auf der Autobahn 1 mit Behinderungen rechnen. Grund sind Bauarbeiten bei Reinfeld.

Am kommenden Montagabend wird die Auffahrt Reinfeld auf die Autobahn 1 wegen Brückenbauarbeiten gesperrt. Die Ausfahrt sei von der Sperrung nicht betroffen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. Grund für die Sperrung sei der Umbau der Verkehrsführung im Bereich der Anschlussstelle. Den Angaben zufolge soll dieser in der Nacht zum Dienstag, dem 26. März, stattfinden und bis 6.00 Uhr abgeschlossen sein. Während der Arbeiten müsse mit leichten Beeinträchtigungen gerechnet werden, teilte die Autobahngesellschaft mit.

© dpa-infocom, dpa:240322-99-433958/2 (dpa)