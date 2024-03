Hamburg (dpa/lno). Am Hamburger Flughafen stellt die Bundespolizei einen verbotenen Stockdegen bei einem Mann sicher. Für den Besitz hat er eine ungewöhnliche Erklärung.

Ein Mann hat am Hamburger Flughafen einen verbotenen Stockdegen mit einer versteckten Klinge bei sich gehabt. Auf den Besitz angesprochen, gab er an, ein Prinz zu sein und den Stock zu seiner Verteidigung zu brauchen. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Freitag mitteilte, hatten Luftsicherheitsassistenten am Donnerstag die Beamten auf ein Röntgenbild aufmerksam gemacht. Darauf war ein Gehstock zu sehen, der einem 53 Jahre alten Mann aus Ghana gehörte und den er bei der Personen- und Handgepäckkontrolle bei sich hatte.

In dem Stock verborgen war eine 45 Zentimeter lange Klinge, die mit dem Griff herausgeschraubt werden konnte. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ohne seinen Stockdegen durfte er nach Paris weiterreisen.

