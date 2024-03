Kiel (dpa/lno). Inka von Puttkamer wird Kommandantin des 3. Minensuchgeschwaders in Kiel. Sie ist laut Marine die erste Frau an der Spitze eines Kampfverbandes der Marine.

Erstmals steht künftig nach Marineangaben eine Frau an der Spitze eines Kampfverbandes der Marine. Die 41 Jahre alte Fregattenkapitän Inka von Puttkamer übernimmt am Mittwoch (13.00 Uhr) das Kommando über das 3. Minensuchgeschwader in Kiel, wie die Marine am Freitag mitteilte. Sie folgt auf Fregattenkapitän Carsten Schlüter (43).

Von Puttkamer war zuletzt bei der Nato. Für sie ist es eine Rückkehr nach Kiel, wo sie bereits Kommandantin des Minenjagdbootes „Homburg“ und stellvertretende Kommandeurin des 3. Minensuchgeschwaders war. Dem Geschwader gehören zehn Minenjagdboote an.

„Ich sehe voller freudiger Spannung auf meine Aufgabe, das Geschwader führen zu dürfen“, sagte von Puttkamer. Das 3. Minensuchgeschwader sei für sie militärische Heimat genauso wie der Blick auf das Marineehrenmal Laboe, wenn man in die Kieler Bucht steuere. Das Geschwader habe mit Blick auf die Ostsee in den vergangenen Jahren an Brisanz gewonnen.

Für Schlüter endet am Mittwoch eine 18-monatige Kommandeurszeit. „Das Thema Zeitenwende und die Rückkehr zum Vorrang von Landes- und Bündnisverteidigung waren klar die bestimmenden Elemente meiner Zeit als Kommandeur“, sagte Schlüter. Er wechselt als Adjutant des Inspekteurs der Marine in das Marinekommando nach Rostock.

