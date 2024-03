Kiel (dpa/lno). Werfteninvestor Lars Windhorst steht dem Landtagsausschuss Rede und Antwort. Es geht nicht nur um einen Schwimmkran.

Investor Lars Windhorst hat sich im Wirtschaftsausschuss des Landtags zur Situation bei den Werften Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) und Nobiskrug (Rendsburg) geäußert. In der Sitzung am Donnerstag zeigte sich Windhorst von einer Meldung über die Rückziehung eines Auftrags der Marine zur Instandsetzung eines Schwimmkrans erstaunt. „Das ist etwas, was mich sehr überrascht und komplett konträr zu dem steht, was mir kommuniziert wurde“, sagte Windhorst. Wenn es dabei bleibe, dass dieser Kran abgezogen werden solle, „dann nehme ich das mit Bedauern zur Kenntnis. Aber wir müssen damit dann leben.“ Zuvor hatte der NDR berichtet.

Windhorst sprach von einem Auftrag, der für die Werften eine wirtschaftlich sehr untergeordnete Rolle spiele. Das Projekt sei aber öffentlichkeitswirksam. Er sei deshalb bereits vor Wochen selbst auf das Marinearsenal zugegangen. „Ich habe dann die Signale bekommen, sowohl mündlich als auch schriftlich, dass wir den Kran weiterbauen sollen.“ Darauf habe die Werft alle notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Viele Subunternehmer seien beauftragt worden. „Es sind Zahlungen angewiesen worden.“

Der Investor versicherte den Abgeordneten, dass er nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Daniel Günther vor zwei Wochen alle Zusagen eingehalten habe. Die Gehälter für die Beschäftigten für ein Jahr seien abgesichert worden. „Das wird man ja kurzfristig sehen. Die Gelder sind nächste Woche ja fällig.“

Es bestehe weiter auch die Bereitschaft, die Produktion von LNG-Schiffen mit Bürgschaften zu finanzieren, sagte Windhorst. „Sobald dort die Voraussetzungen geschaffen wurden seitens der Fördermittel.“ Außerdem gehe er trotz einer schwierigen Situation davon aus, sehr bald neue Aufträge bekanntzugeben. Es handele sich nicht nur um Projekte, die ausschließlich durch die Werften hätten vorfinanziert werden müssen, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen sei. „Was dazu geführt hat, dass ich als Privatunternehmer ohne jegliche Unterstützung von außen fast 300 Millionen Euro Mittel in diese Werften gesteckt habe.“

Windhorst äußerte sich im öffentlichen Teil der Sitzung auch zur Geschäftsleitung der beiden Werften. Derzeit seien mehrere Personen vor Ort operativ zuständig. Als Geschäftsführer sei aber noch er selbst eingetragen. „Wir werden ab Mai, das habe ich auch bekanntgegeben, einen Geschäftsführer eingetragen bekommen, der auch dann vor Ort in Flensburg und in Rendsburg ansässig sein wird.“ Am Nachmittag befragten die Abgeordneten den Unternehmer unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiter.

Zuletzt hatten die Werften wiederholt negative Schlagzeilen etwa wegen zu spät gezahlter Gehälter gemacht. Auch Windhorst persönlich wurde für sein Verhalten und mangelnde Kommunikation kritisiert. Bemängelt wurde auch, dass am Ort kein Geschäftsführer mehr sei. Zusammen haben die FSG und Nobiskrug rund 600 Beschäftigte.

