Hamburg. Videoaufnahmen sollen mutmaßlichen Täter zeigen. Weil bisherige Ermittlungen ohne Erfolg blieben, wird jetzt öffentlich gefahndet.

Das Feuer hatte sich vom Hinterreifen aus ausgebreitet und dafür gesorgt, dass der in Hamburg-Rahlstedt geparkte Mercedes in Flammen am 18. April 2023 in Flammen aufgegangen war. Die Polizei Hamburg geht von Brandstiftung aus – Videoaufnahmen des mutmaßlichen Täters sollen Gewissheit bringen.

Polizei Hamburg sucht nach mutmaßlichem Brandstifter aus Rahlstedt

Fast ein Jahr ist es her, dass der Gesuchte an dem an der Adresse Ziehrerweg/Islandstraße geparkten Wagen immer wieder vorbeigegangen und dann den Reifen anzündet haben soll. Bei dem Brand wurde auch ein in der Nähe geparkter Mercedes-Transporter beschädigt.

Die eingeleiteten Ermittlungen blieben bislang ohne Erfolg. Den Beamten liegen Videoaufnahmen vor, anhand derer der Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen wurde. Jetzt hofft die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Der mutmaßliche Brandstifter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, im Alter von 25 bis 35 Jahren

Vollbart

Bekleidet mit einem karierten Oberteil, dunkler Jeans, dunklen Schuhen und einem dunklen Basecap

Personen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.