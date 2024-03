Hamburg (dpa/lno). Bei Wohnungsdurchsuchungen in Hamburg hat die Polizei größere Mengen Drogen und Bargeld gefunden. Schon im Juli waren zwei Männer in Fokus des Drogendezernates geraten.

Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen haben Beamte der Polizei Hamburg mehrere Kilogramm Drogen, eine größere Menge Bargeld und ein Auto sichergestellt. Das teilte die Polizei Hamburg am Donnerstag mit. Zwei Männer waren im Juli 2023 ins Visier des Drogendezernates geraten. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte mehrere Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen im Bezirk Harburg und eine Wohnung in Geesthacht (Schleswig-Holstein). Bei den Durchsuchungen am Dienstag wurden die Beamten der Polizei Hamburg von einem Drogenspürhund und einem Geldsuchhund unterstützt. Insgesamt wurden laut Polizei Hamburg über 3,5 Kilogramm Heroin, rund 55.000 Euro Bargeld, ein Wagen und mehrere Handys sichergestellt. Die Polizei traf auch einen der verdächtigten Männer in seiner Heimfelder Wohnung an. Er blieb den Angaben zufolge auf freiem Fuß, da keine Haftgründe vorlagen.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-340246/2 (dpa)