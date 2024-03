Hamburg (dpa/lno). Die Stadt Hamburg bekommt Kredite günstiger als ihre öffentlichen Unternehmen. Nach den Plänen des Senats sollen die Firmen von der besseren Bonität profitieren. Eine neue Agentur soll es richten.

In Hamburg soll künftig eine neue Finanzserviceagentur für Kreditaufnahmen der Stadt und der öffentlichen Unternehmen zuständig sein. Die Gründung der Agentur habe der rot-grüne Senat bei seiner Sitzung am Dienstag auf den Weg gebracht, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bei der Vorlage des Beteiligungsberichts im Rathaus. Sie soll den Plänen zufolge Anfang nächsten Jahres ihre Arbeit aufnehmen. Die Bürgerschaft muss noch zustimmen. Bislang sind die öffentlichen Unternehmen selbst für die Kreditaufnahme zuständig.

Von der Bündelung der Zuständigkeiten in der Agentur verspreche man sich neben Synergieeffekten und mehr Expertise auch günstigere Kreditkonditionen, da die Bonität der Stadt besser bewertet werde als die der einzelnen öffentlichen Unternehmen, sagte Dressel. Den Bedarf an Fremdkapital bis 2028 bezifferte er mit rund zwölf Milliarden Euro.

Da die Agentur die Kredite für die Stadt aufnehme und diese dann an die Unternehmen verteile, würden diese Verbindlichkeiten künftig im Kernhaushalt der Stadt abgebildet, was für mehr Transparenz sorge. Bislang sind die Verbindlichkeiten der städtischen Unternehmen nur in der Konzernbilanz der Stadt zu finden.

