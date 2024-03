Hamburg (dpa/lno). Opernstar Plácido Domingo tritt im September in der Elbphilharmonie auf. Der Veranstalter spricht vom letzten großen Konzert des 83-Jährigen in Hamburg.

Opernstar Plácido Domingo gibt im September wieder ein Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie. Die Gala-Veranstaltung „Danke Hamburg“ am 29. September werde sein letztes großes Konzert in der Freien und Hansestadt sein, teilte der Veranstalter Neuland Concerts am Montag mit. Das Programm umfasse eine Auswahl an Arien und Duetten aus dem umfangreichen Repertoire des Sängers. Begleitet wird er von der spanischen Sopranistin Saioa Hernández und der Hamburger Camerata unter der Leitung von Eugene Kohn. Im Großen Saal der Elbphilharmonie war der 83-Jährige demnach zuletzt im Oktober 2022 zu Gast.

