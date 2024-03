Hamburg. Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist ein Mensch in Hamburg am Samstag durch Stichverletzungen getötet worden. Die Person starb demnach am Tatort am Saalehafen, wie die Hamburger Polizei am Abend auf Nachfrage mitteilte.

Auch im Stadtteil Wandsbek sei ein Mensch während einer Auseinandersetzung durch eine Stichverletzung lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ über die Vorfälle berichtet. Weitere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:240309-99-281347/3 (dpa)