Hamburg (dpa/lno). In einer Hamburger Autowaschanlage fährt eine 70-Jährige mit ihrem Wagen gegen eine Wand. Sie kommt in eine Klinik - doch die Verletzungen sind zu schwer.

Eine 70-Jährige, die am Dienstag in einer Autowaschanlage in Hamburg-Tonndorf verunglückte, ist an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach bisherigen Ermittlungen hatte das Auto aus noch ungeklärter Ursache nach dem Waschvorgang stark beschleunigt. Bei der unkontrollierten Fahrt in der Ausfahrt sei der Wagen gegen einen Stahlträger gefahren. Die Frau kam in ein Krankenhaus, starb aber wenig später. Die Ermittler prüfen nach Angaben der Polizei nun auch, ob eine plötzliche Erkrankung der Frau Ursache des Unfalls gewesen sein könnte.

© dpa-infocom, dpa:240306-99-239061/2 (dpa)