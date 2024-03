Hamburg (dpa/lno). Der öffentliche Nahverkehr ist ein wesentlicher Baustein der Verkehrswende. Für einen besseren Klimaschutz müssen die Jobs dort attraktiver werden, meint Fridays for Future - und ruft zur Demo auf.

Inmitten des Warnstreiks bei den Hamburger U-Bahnen und Bussen gehen Fridays for Future und die Gewerkschaft Verdi am Freitag (ab 10.00 Uhr) gemeinsam für mehr Klimaschutz eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs auf die Straße. Erwartet werden zu der Demonstration laut Polizei mehr als 3000 Teilnehmer. Nach einer Auftaktkundgebung vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof soll der Demozug durch die Innenstadt bis zum Rathaus führen.

Der Klimastreik ist Teil der bundesweiten Kampagne „#WirFahrenZusammen“ von Klimabewegung und Gewerkschaft. Seit Jahren trete Fridays for Future (FFF) für eine Verkehrswende und den Ausbau des ÖPNV ein, sagte die Hamburger FFF-Sprecherin Annika Kruse. „Dafür muss die Arbeit im ÖPNV jedoch zunächst attraktiver gestaltet werden. Eine bessere Bezahlung und eine Reduzierung der oft krank machenden Arbeitsbelastung sind längst überfällig.“

Vor dem Hintergrund der aktuellen Verhandlungen über Haustarifverträge bei den städtischen Verkehrsbetrieben Hochbahn und VHH hat Verdi die Beschäftigten zu einem 48-stündigen Warnstreik bis Samstagmorgen aufgerufen.

