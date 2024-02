Hamburg (dpa/lno). Im Rahmen von Baumfällarbeiten an der Sternbrücke in Hamburg ist es am Samstag erneut zu Protesten gekommen. Laut Polizeiinformationen von Sonntag waren 18 Menschen an der sogenannten Spontanversammlung beteiligt. Nach Eintreffen der Polizei entfernten sich die Protestierenden selbstständig aus dem Bereich. Grund für die Proteste sind Baumfällarbeiten im Auftrag der Deutschen Bahn, die den Abriss der Sternbrücke in Hamburg-Altona und den anschließenden Neubau ermöglichen sollen.

