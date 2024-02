Hamburg (dpa/lno). Ein breites Bündnis will in Hamburg ein Zeichen gegen rechts setzen. Es dürfte die dritte Großdemonstration an der Elbe binnen weniger Wochen werden, zu der Zehntausende strömen.

Zehntausende Menschen werden am Sonntag zur dritten Großdemonstration gegen rechts binnen weniger Wochen in Hamburg erwartet. Aufgerufen zu der Kundgebung unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer - Zusammen gegen Rechtsextremismus“ hat ein breites Bündnis von rund 40 Verbänden und Organisationen. Der Aufzug startet um 13.00 Uhr am Dammtor und zieht anschließend durch die Innenstadt entlang der Binnenalster. Die Organisatoren erwarten rund 30.000 Menschen.

Die Hamburger Band Deichkind will die Demo mit einem Auftritt unterstützen. Zudem sind mehrere Reden geplant, darunter eine von Transformationsforscherin Maja Göpel.

Die Veranstaltung ist die dritte Großdemonstration gegen rechts in der Hansestadt seit Januar. Auslöser für die jüngsten bundesweiten Proteste waren Enthüllungen des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der Werteunion teilgenommen hatten.

