Hamburg. Zahl der Toten in Alster und Elbe ist im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen. Zu Unfällen kam es nicht nur in der Badesaison.

Es ist eine traurige, aber auch erschreckende Bilanz: Im vergangenen Jahr sind in Hamburg doppelt so viele Menschen ertrunken wie 2022. Das geht aus der Statistik hervor, die die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG am Donnerstag in Hannover vorgestellt hat. Danach ertranken 2023 insgesamt 21 Menschen in Hamburg, im Jahr davor waren es nur zehn Menschen.