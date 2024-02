Hamburg. In dem Hamburger Stadtteil ist am Sonnabendmittag ein Toter gefunden worden. Wie er gestorben ist, ist für die Ermittler ein Rätsel.

Rettungskräfte haben am Sonnabendmittag in Rahlstedt eine furchtbare Entdeckung gemacht. Gegen 13.30 Uhr ging laut Leitstelle der Polizei Hamburg ein Notruf in der Zentrale ein: Ein Mann soll in Rahlstedt gestürzt sein und nicht mehr aufstehen.