Hamburg. Auf einen blauen Himmel und die ersten Knospen warten bereits viele. Doch wann ist es in Hamburg endlich so weit? Experte gibt Antwort.

Grau, grau und noch mehr grau: Der Hamburger Winter macht auch in diesem Jahr seinem Ruf alle Ehre. Der letzte Tag mit blauem Himmel und Sonnenschein ist jedenfalls schon eine ganze Weile her. Umso dringender bekommt man an bei dem momentanen Wetter in Hamburg Lust auf den Frühling.