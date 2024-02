Hamburg (dpa/lno). So viele waren es wohl noch nie: Insgesamt 265.500 Kinder und Jugendliche besuchen derzeit eine Schule in Hamburg.

In diesem Schuljahr besuchen rund 265.500 Kinder und Jugendliche eine der rund 470 staatlichen und privaten Schulen in Hamburg - so viele wie noch nie. „6386 zusätzliche Schülerinnen und Schüler innerhalb nur eines Schuljahres, das entspricht der Schülerzahl von rund 350 zusätzlichen Schulklassen oder zum Beispiel 20 zusätzlichen Grundschulen“, erklärte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) am Dienstag mit Blick auf die allgemeinbildenden Schulen. Einen solch schnellen und massiven Zuwachs wie in den vergangenen beiden Jahren habe es vermutlich historisch nie gegeben, auch nicht nach der Flüchtlingskrise 2015.

Nach Angaben der Schulbehörde werden an Hamburgs 412 allgemeinbildenden Grund-, Stadtteil- und Sonderschulen sowie Gymnasien derzeit 217.580 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Zudem besuchten 47.970 Schülerinnen und Schüler eine Berufsschule. Einen besonderen Anstieg verzeichneten die Grundschulen. Habe es vor zehn Jahren noch 15.761 Erstklässler gegeben, seien es nun 19.521 - also rund 24 Prozent mehr. Mit der Zahl der Schüler sei auch die Zahl der pädagogischen Beschäftigten gestiegen - von 17.079 Vollzeitstellen vor zehn Jahren auf 20.369 im laufenden Schuljahr.

