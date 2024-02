Kochendorf (dpa/lno). Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Kochendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein Fahrer ums Leben gekommen. Der Mann erlag am Montagnachmittag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Eine Mutter und ihr Kind, die im anderen Wagen unterwegs gewesen waren, kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand bei ihnen laut einem Sprecher nicht. Der Fahrer eines dritten am Unfall beteiligten Autos sei vom Rettungsdienst betreut worden. Für die genaue Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger an die Einsatzstelle gerufen, wie es weiter hieß. Insgesamt waren rund 40 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

