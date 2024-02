Hamburg (dpa/lno). Das harte Foul von HSV-Mittelfeldspieler Benes beim 3:4 gegen Hannover hat Folgen. Der DFB sperrt den Slowaken für drei Spiele.

Merlin Polzin muss bei seinem Einstand als Interimstrainer des Hamburger SV auf Mittelfeld-Leistungsträger Laszlo Benes verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds bestrafte den 26-Jährigen wegen eines rohen Spiels während der Partie gegen Hannover 96 mit einer Sperre von drei Spielen.

Der Slowake wird in der ersten Partie nach der Trennung des HSV von Trainer Tim Walter am Samstag in Rostock (13.00 Uhr/Sky) und in den Heimspielen gegen die SV Elversberg und VfL Osnabrück fehlen.

Am vergangenen Freitag hatte Walter beim 3:4 gegen Hannover zum letzten Mal an der Seitenlinie gestanden, bevor am Montag die Trennung bekannt gegeben wurde. Benes erlebte das Spielende nicht auf dem Platz, da er in der 88. Minute für sein hartes Foul gegen Enzo Leopold von Schiedsrichter Sören Storks mit Roter Karte vom Platz geschickt wurde. Der HSV hat dem Urteil zugestimmt.

