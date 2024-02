Hamburg. Tim Walter ist nicht mehr Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Sein bisheriger Assistent Merlin Polzin erhält die Chance, das Team zumindest im Spiel bei Hansa Rostock als Chef zu betreuen.

Nach der Trennung von Trainer Tim Walter setzt HSV-Sportvorstand Jonas Boldt vorerst auf den bisherigen Assistenten Merlin Polzin. Der 33-Jährige wird die Mannschaft des Tabellendritten der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Hansa Rostock betreuen. „Er bekommt definitiv die Chance, und das aus voller Überzeugung“, sagte Boldt am Montagnachmittag. Polzin habe viel mitgestaltet in den letzten Jahren. „Daher die Überzeugung, dass wir hier ein großes Trainertalent haben.“

Boldt ließ offen, ob Polzin eine Dauerlösung sei oder doch noch ein anderer Trainer verpflichtet werden könne. „Wir wollen uns gar nicht festlegen auf irgendeinen Zeitrahmen“, sagte der 42-Jährige. „Natürlich werden wir überlegen, was können mittel- und langfristige Lösungen sein. Merlin Polzin wird dabei definitiv eine Rolle spielen.“

Der junge Trainer habe die Aufgabe mit „strahlenden Augen und einem völlig klaren Ja“ übernommen, berichtete Boldt über sein Gespräch mit Polzin. Dieser habe direkt gesagt, er habe eine Idee, „'wie wir jetzt hier die Dinge anpacken'“.

Polzin leitete am Nachmittag bereits das erste Training als Verantwortlicher. Dass er gerade noch seine für die Bundesliga notwendige Pro-Lizenz erwirbt, stellt laut Boldt kein Problem mit den Regularien dar.

© dpa-infocom, dpa:240212-99-962564/3 (dpa)