Kiel (dpa/lno). Er gilt als die meistbefahrene künstliche Seewasserstraße der Welt. Doch wie läuft es im Moment auf dem Nord-Ostsee-Kanal? Die Zahlen für 2023 werden vorgestellt.

Jahresbilanz für den Nord-Ostsee-Kanal: Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes stellt am Montag (14.00 Uhr) in Kiel die Zahlen für 2023 vor. Es geht nicht nur um die Zahl der Schiffe, die den rund 100 Kilometer langen Kanal zwischen Brunsbüttel und Kiel befuhren, um den Umweg um Jütland zu sparen. An vielen Stellen des Kanals wird saniert und gebaut.

Der Krieg in der Ukraine, schwankende Energiepreise und eine Vollsperrung hatten 2022 zu weniger Verkehr auf dem Kanal geführt. 26.882 Schiffe nutzten die künstliche Wasserstraße - 411 weniger als 2021. Sie beförderten knapp 82,3 Millionen Tonnen Güter. Das waren 3,5 Prozent weniger.

