Marne (dpa/lno). Lässt der Straßenkarneval den Norden kalt? Nicht überall. In Marne sind die Narren los.

Die kleine Stadt Marne in Dithmarschen wird am Rosenmontag wieder für einen Tag zur Karnevalshochburg Schleswig-Holsteins. Wenn anderenorts die Jecken an einer Hand abgezählt werden können, tummeln sich in dem Ort mit rund 6000 Einwohnern bis zu 20.000 Narren.

Das Vergnügen startet um 14.00 Uhr mit dem Sturm auf das Rathaus. Eine halbe Stunde später soll unter dem Slogan „Marn hol fast“ der Umzug mit mehr als 50 geschmückten Wagen starten, die von üppig ausstaffiertem Fußvolk begleitet werden.

Nur mit etwas Glück bleiben Kamelle und Kostüme trocken. Der Deutsche Wetterdienst sagt wechselhaftes Wetter voraus. Bei sechs bis neun Grad muss immerhin nicht allzu sehr vor Kälte gezittert werden.

