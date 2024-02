Hamburg. Am späten Abend waren in Hamburg wieder protestierende Landwirte unterwegs. Die Polizei griff frühzeitig ein. Zu Blockaden kam es nicht.

Erst vor wenigen Tagen legten protestierende Bauern mit ihren Treckern den Verkehr in Hamburg lahm. Am späten Freitagabend waren im Hafenbereich wieder einige Trecker aus dem Umland unterwegs und sammelten sich am Reiherstieg Hauptdeich. Laut der Hamburger Verkehrsleitzentrale kam es aber nicht zu Blockaden.