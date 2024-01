Hamburg. Amoklauf, Geiselnahme und Spezialeinsätze sorgen für Rekorde im Polizei-Lagezentrum. Ein Einsatz dauerte vier Tage.

Im vergangenen Jahr wurde der Führungsstab der Polizei Hamburg, kurz FüSt-P, zu 31 Einsätzen aufgerufen. In den meisten Fällen waren es geplante Anlässe, bei der die höchste Einsatzleitung in Aktion trat. Mehrfach mussten im Jahr 2023 aber auch Ad-hoc-Lagen bewältigt werden. „Das Jahr 2023 war bislang das Jahr mit den meisten FüSt-P-Einsätzen“, so Polizeisprecherin Nina Kaluza. Um die 30 Beamte, darunter Experten wie Juristen oder Verbindungsleute zu anderen Behörden oder Institutionen, sind dann in dem großen Lageraum im Polizeipräsidium versammelt.