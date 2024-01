Hamburg (dpa/lno). Die Hamburger Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen mehr fest definierte Abstellflächen für E-Scooter im gesamten Stadtgebiet. Ein besonderer Schwerpunkt solle dabei auf Verkehrsknotenpunkten liegen, teilten die Fraktionen am Donnerstag mit. „So sollen Konflikte mit fahrlässig abgestellten E-Scootern - insbesondere auf Gehwegen - reduziert werden.“

Bislang gibt es den Angaben zufolge 34 fest definierte Abstellflächen in Hamburg, in deren näherem Umfeld das Abstellen von E-Scootern nicht möglich ist. Werden die E-Roller in den Zonen um die Abstellflächen herum abgestellt, kann die Miete nicht beendet werden und die Kosten für die Nutzenden laufen weiter, hieß es.

