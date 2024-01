Hamburg. 23 Jahre alte Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab. Unfall sorgt für Verkehrseinschränkung im Bereich Niendorf und Groß Borstel.

Verkehrsunfall im Schatten des Trainingsgeländes des FC St. Pauli: Eine 23 Jahre alte Fahrerin war am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr in ihrem Smart vom Flughafen kommend über die Papenreye in Richtung Kollaustraße unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam und sich auf Höhe eines Reifengeschäfts an der Kollaustraße mit ihrem Wagen überschlug.