Umtauschfrist für Führerscheine läuft ab - Dutzende Anträge

Die Führerscheinstellen in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins sind aktuell stark nachgefragt. Denn im Langzeitprojekt Führerscheinumtausch naht die nächste Frist: Auto- und Motorradfahrer einiger besonders geburtenstarker Jahrgänge, die noch einen Papierführerschein besitzen, müssen diesen auch in Schleswig-Holstein bis zum 19. Januar 2024 in ein neues EU-Dokument im Scheckkartenformat umgetauscht haben. Dies sorgt aktuell für ein erhöhtes Aufkommen an Anträgen auf Umtausch in den Führerschein-Behörden der Kreise und kreisfreien Städte, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.