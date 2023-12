St. Pauli und HSV setzen Rennen um Zweitliga-Spitze fort

Hamburg (dpa/lno). Eine Woche nach dem 2:2 im Derby setzen die beiden Hamburger Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und der Hamburger SV das Rennen um die oberen Ränge fort. Der drei Punkte vor dem HSV weilende Tabellenführer vom Millerntor tritt am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) beim Schlusslicht VfL Osnabrück an. Der aktuell drittplatzierte Stadtrivale duelliert sich einige Stunden zuvor (13.00 Uhr/Sky) daheim mit dem SC Paderborn.

Der HSV kann seine bislang makellose Serie im Volksparkstadion ausbauen und den achten Saison-Heimsieg in Serie holen. Trainer Tim Walter will das nach eigener Aussage „mit aller Macht“ ermöglichen. Nach seinem Comeback beim unglücklichen Elfmeterschießen-Aus am Mittwoch im DFB-Pokal bei Hertha BSC könnte der zuvor wochenlang verletzte Kapitän Sebastian Schonlau auch in der Liga wieder in die Startelf rücken.

St. Pauli geht im Gegensatz zum Rivalen mit einem DFB-Pokal-Erfolg im Rücken in die Partie in Osnabrück. Am Dienstag hatte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler den Regionalligisten FC 08 Homburg 4:1 besiegt.

