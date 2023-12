Mann verletzt seine Partnerin und drei Polizeibeamte

Bei einem Polizeieinsatz gegen einen Mann wegen häuslicher Gewalt sind in Lübeck drei Polizisten verletzt worden. Der alkoholisierte Mann habe bei einem Streit zunächst seine Partnerin angegriffen und leicht verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Beim darauffolgenden Polizeieinsatz habe der Mann sich geweigert, den Anweisungen einer Polizistin Folge zu leisten. Stattdessen habe er am Donnerstag nach der Beamtin geschlagen und auch einem ihrer Kollegen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Die Beamten überwältigten und fesselten den Mann und brachten ihn auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte. Dabei sei ein weiterer Beamter leicht verletzt worden.