Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr wegen Streik

Der am Donnerstagabend begonnene Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat am Freitagmorgen in Hamburg und Schleswig-Holstein zu starken Einschränkungen des Fern- und Regionalverkehrs sowie des S-Bahnverkehrs in Hamburg geführt. Trotz allem seien die Notfahrpläne gut angelaufen und wenige Reisende an den Bahnhöfen anzutreffen, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmorgen mit.