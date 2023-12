12-Jähriger von Wohnmobil erfasst und verletzt

Ein 12-Jähriger ist in Hamburg-Wandsbek vor den Augen seiner Mitschüler von einem Wohnmobil erfasst und verletzt worden. Der Junge rannte aus der wartenden Gruppe Kinder am Donnerstag unvermittelt über eine rote Fußgängerampel, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß mit dem Wohnmobil wurde der Junge an Kopf und Schultern verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und zur Beobachtung aufgenommen. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.