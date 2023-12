Tödliche Messerstiche in Shisha-Bar: Urteil erwartet

Im Prozess um tödliche Messerstiche in einer Hamburger Shisha-Bar wird heute (10.00 Uhr) das Urteil der Strafkammer am Landgericht erwartet. Die Anklage wirft einem 49-Jährigen Totschlag vor. Der in Montenegro geborene Mann soll sich bei dem Streit am frühen Morgen des 26. März 2023 ein Messer gegriffen und seinem Kontrahenten vier Stiche in den Oberkörper versetzt haben. Der 35-Jährige starb trotz Reanimationsbemühungen wenig später im Krankenhaus.