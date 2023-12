Bischöfin Fehrs: Leid der Israelis dringt zu wenig durch

Hamburg (dpa/lno). Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, hat einen besseren Schutz von Kindern in Kriegsgebieten gefordert. „Immer seltener wird in Kriegen und Konflikten Rücksicht genommen auf die Schwächsten“, sagte die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck auf dem Adventsempfang der Nordkirche. Das treffe sowohl auf Syrien und die Ukraine als auch den Nahen Osten zu.

Fehrs zeigte sich betroffen von den Bildern und Berichten aus Israel und dem Gazastreifen. „Was macht es mit einem vierjährigen Mädchen, das mit ansehen muss, wie erst die Mutter und dann der Vater von Hamas-Terroristen erschossen wird?“ Die Bischöfin fragte weiter: „Wie erlebt es ein Kind in Gaza, dass sein Haus und die ganze Straße von Bomben zertrümmert und die Geschwister bei lebendigem Leib verschüttet werden?“

Fehrs regte an, mit Jugendlichen intensiver über den Nahostkonflikt zu sprechen. „Es muss uns zu denken geben, dass nicht wenige Schülerinnen und Schüler vor allem das Leid der Palästinenser sehen und die Gefühle von Israelis und von jüdischen Menschen nur wenig durchdringen.“ Grund sei vor allem eine einseitige Bilderflut in den sozialen Medien.

Zwar gehe wohl jedem Menschen die humanitäre Katastrophe in Gaza zu Herzen, und es müsse alles versucht werden, um die Zivilbevölkerung und vor allem die Kinder zu schützen. „Aber diese Forderung kann aus meiner Sicht nur glaubhaft erhoben werden, wenn wir uns zugleich fest an die Seite Israels stellen“, betonte Fehrs. Es müsse auch die Vorgeschichte der aktuellen Geschehnisse erzählt werden: „Zunächst den Terror der Hamas, dann auch den jahrzehntelangen Konflikt mit vielen verpassten Chancen auf allen Seiten.“

Zu dem Adventsempfang in der Hamburger Katharinenkirche waren rund 350 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geladen. Fehrs ist seit dem Rücktritt von Annette Kurschus im November amtierende EKD-Ratsvorsitzende.

