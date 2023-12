Ermittlungen Unbekannte beschmieren Dutzende U-Bahnen in Hamburg

Unbekannte haben mehr als 80 U-Bahnen in Hamburg mit Farbe beschmiert. Die Fahrzeuge seien teils mit Spraydosen oder mit manipulierten Feuerlöschern besprüht, teils auch mit Farbbeuteln beworfen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Schwerpunkt der zahlreichen Vorfälle am Mittwochabend sei im Nordosten der Stadt gewesen, betroffen seien Fahrzeuge der Linien U1 bis U3.