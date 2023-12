Literatur Mara-Cassens-Preis 2023 geht an Debüt-Autorin Dana Vowinckel

Für ihren Debütroman „Gewässer im Ziplock“ erhält die Berliner Autorin Dana Vowinckel den Mara-Cassens-Preis 2023 des Literaturhauses Hamburg. Das Buch erzählt die Familiengeschichte der 15-jährigen Jüdin Margarita und ihres alleinerziehenden Vaters Avi. Vowinckel reflektiere darin die Vielfalt und Komplexität jüdischen Lebens in Deutschland oder in Auseinandersetzung mit Deutschland, teilte das Literaturhaus am Donnerstag mit.