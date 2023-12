Verkehr Bauarbeiten an Bahnstrecke zum Ostseetunnel haben begonnen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie Vertreter der Deutschen Bahn und des Bundesverkehrsministeriums haben auf Fehmarn das Signal zum Bau der Schienenanbindung des geplanten Ostseetunnels gegeben. Die 88 Kilometer lange Schienenstrecke zwischen Puttgarden und Lübeck soll von 2029 an den geplanten Straßen- und Eisenbahntunnel an das deutsche Schienennetz anbinden. Dann soll auch die bereits ausgebaute Autobahn 1 an den Tunnel angeschlossen werden.