Maersk: 2024 erstes Methanol-Großcontainerschiff im Dienst

Die dänische Containerreederei Maersk stellt Anfang 2024 ihr erstes methanolgetriebenes Großcontainerschiff in Dienst. Der Neubau des Schiffes mit einer Kapazität von 16.000 20-Fuß-Standardcontainern (TEU) werde am 9. Februar den Dienst auf der Asien-Europa-Linie AE7 aufnehmen, teilte ein Sprecher der Reederei am Donnerstag in Hamburg mit. Die Route mit Start in Ningbo in China und Durchfahrt durch den Suezkanal verbindet asiatische Häfen mit europäischen Häfen, darunter auch den größten deutschen Seehafen in Hamburg.