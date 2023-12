Mann in Shisha-Bar erschossen - Prozess muss neu beginnen

Ein Mordprozess gegen einen 25-Jährigen, der gemeinsam mit einem unbekannten Mittäter einen Mann in einer Shisha-Bar erschossen haben soll, wird von Donnerstag (09.15 Uhr) an neu aufgerollt. Die Hauptverhandlung muss neu beginnen, weil eine Schöffin erkrankt ist. Bei Beginn des ersten Prozesses hatte der Angeklagte seine Unschuld beteuert. „Ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Ich habe den Mord nicht begangen und war nicht der Begleiter desjenigen, der ihn begangen hat“, ließ der Deutsche vor dem Landgericht Hamburg seine Verteidigerin verlesen. Er sei an dem Abend nicht in der Shisha-Bar gewesen.