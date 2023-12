Zwei Verletzte bei Unfall auf schneeglatter Straße

Bei einem Unfall auf schneeglatter Straße sind bei Kastorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) zwei Menschen verletzt worden. Eine 18-Jährige habe ersten Erkenntnissen zufolge am Dienstagnachmittag auf der B208 mit ihrem Wagen in einer Kurve drei Autos überholt, die wegen Glätte und Schneefall mit verminderter Geschwindigkeit fuhren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.