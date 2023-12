Eutin Vandalismus an Schule - Betrieb teilweise eingestellt

Unbekannte haben an einer Schule in Eutin (Kreis Ostholstein) in der Nacht zum Mittwoch randaliert. Es ist darüber hinaus ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei mitteilte. Ein Trakt der Wilhelm-Wisser-Schule musste nach Angaben der Polizei vorübergehend geschlossen werden. Der Schulbetrieb muss teilweise eingestellt werden.